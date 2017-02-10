Миграционный указ Дональда Трампа был приостановлен Федеральным судом штата Вашингтон, попытки обжаловать это решение пока ни к чему не привели. Указ Трампа запрещал гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением въезд на территорию Соединенных Штатов Америки.

Решение Апелляционного суда не остановило Дональда Трампа. Американский президент заявил о готовности и дальше отстаивать свой указ, запрещающий въезд на территорию США гражданам Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

«Увидимся в суде! Безопасность всей нации на кону», — написал Дональд Трамп на своей странице в фэйсбуке.

Решение суда было единогласным. Судьи постановили, что администрация президента не привела никаких доказательство того, что запрет на въезд граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением оправдан.

Ранее указ был приостановлен по всей стране федеральным судом штата Вашингтон до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный в суд прокуратурой Вашингтона. Прокуратура потребовала признать указ Трампа неконституционным и отменить его.

Более 100 тысяч виз, аннулированных из-за указа американского президента, восстанавливают визовые органы США.

Указ Трампа, который, по словам его администрации, «направлен на защиту США от терроризма», был подписан 27 января. Он предусматривает запрет на въезд в страну «радикальных исламистов».

Под указ американского президента попали даже те, у кого есть двойное гражданство, и люди, которые просто перелетали США транзитом.

Сразу же после известия об указе, в аэропортах и на улицах крупных городов США прошли многочисленные акции протеста. К протестующим в аэропортах присоединились и юристы, готовые оказывать бесплатную помощь тем, кого не пустили в страну миграционные службы.

Протест против указа поддержали экс-президент США Барак Обама, один из основателей компании Google Сергей Брин и множество американских знаменитостей.

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