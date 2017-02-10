Бишкекский муниципалитет начнет капитальный ремонт пяти улиц Свердловского района в марте этого года. Мэрия уже начала сносить объекты, мешающие ремонту.

Работы по реконструкции улиц начнутся с 1 марта. Пока мэрия планирует отремонтировать пять улиц Свердловского района.

ул. Кольбаева от ул. Лермонтова до ул. Ауэзова – 2,9 км;

ул. Лермонтова от пр. Чуй до пр. Жибек Жолу- 1,55км;

ул. Орозбекова от пр. Жибек Жолу до ул. Саадаева- 3,3 км (со строительством моста);

ул. Щербакова от ул. Тоголок Молдо до ул. Элебесова – 1,2 км;

ул. Саадаева от ул. Тоголок Молдо до ул. Орозбекова — 0,21 км.

Всего за 2017 год в Свердловском районе отремонтируют 14 улиц — это около 25 километров дорог.

Также мэрия обещает, что ремонт дорог будет сделан и в других районах. Свердловский район пока единственный, который предоставил точную информацию о предстоящих работах.

Сейчас на месте убирают и перемещают все «объекты облегченного типа», мешающие ремонту. Всего мэрия уберет около 942 разных объектов.

Муниципальное предприятие «Зеленстрой» уже готовит разрешительные документы для сноса деревьев, которые необходимо убрать, чтобы сделать ремонт.

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