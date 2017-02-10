Национальный банк Кыргызстана утвердил официальный графический символ кыргызского сома.

Национальный банк призвал коммерческие банки, финансовые учреждения, физические и юридические лица использовать новый официальный знак.

«Национальный банк рекомендует […] использовать графический символ в качестве указания сома при производстве, размещении и распространении рекламы на рынках товаров, работ и услуг, информационных, справочных материалов и в иных целях», — сообщил Нацбанк

Сом был введен на территории Кыргызстана в качестве официальной валюты в мае 1993 года. Это случилось через два года после того, как страна обрела независимость.

С начала 2017 года Национальный банк ввел также новый дизайн банкнот номиналом 200, 500 и 1000 сомов.

Несмотря на то, что портреты кыргызских деятелей на банкнотах стали четче, пользователи соцсетей и некоторые депутаты парламента раскритиковали купюру номиналом в 200 сомов. У изображенного на ней поэта и драматурга Алыкула Осмонова отметили явный дефект глаз.

Тогда дизайнеры Никита Тарасенко и Дмитрий Бондарев предложили улучшенный вид купюры, но НБКР не стал менять дизайн двухсотсомовой банкноты.

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