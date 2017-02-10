Лидер партии «Онугуу-Прогресс», депутат Бакыт Торобаев стал вторым политиком, заявившем об участии в президентских выборах. Он считает, что для процветания Кыргызстану нужны «молодые политические силы».

Решение о выдвижении Торобаева на пост президента приняла на съезде его партия «Онугуу-Прогресс».

Пока Торобаев официально не представил свою полную программу, но отметил, что Кыргызстану необходим приток «молодых политических сил» и принятие «новых решений».

«Должна быть диктатура закона. Мы не должны стоять в стороне. Настало наше время. Пришло время принятия новых решений. Нам нужно объединиться и показать, что мы сумеем навести порядок в стране», — сказал он.

Он также заявил, что в экономическом плане Кыргызстан должен ориентироваться на рынок стран ЕАЭС.

«Приоритетом должна стать ориентация на рынок стран ЕАЭС. Реализация экспортного потенциала кыргызских производителей — основа благосостояния наших граждан», — считает Торобаев.

Бакыт Торобаев — депутат парламента, лидер фракции «Онугуу-Прогресс». При президенте Курманбеке Бакиеве, с 2009 по 2010 год, возглавлял Министерство чрезвычайных ситуаций. После апрельской революции был отправлен в отставку временным правительством.

После этого был депутатом парламента от партии «Республика» и вице-спикером Жогорку Кенеша. Сложив с себя полномочия в 2013 году, через два года стал депутатом парламента от «Онугуу-Прогресс».

Пока на пост главы государства в предстоящих президентских выборах 2017 года претендуют два политика, включая самого Торобаева.

Первым о намерении баллотироваться заявил экс-премьер-министр Темир Сариев. В своей программе он пообещал бороться с коррупцией, запустить промышленные предприятия и изменить Конституцию.

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