Казахских биатлонистов, выступающих на чемпионате мира в Австрии, подозревают в употреблении допинга. Полиция устроила обыск в номерах спортсменов.

Полиция австрийского Хохфильцена заподозрила казахских спортсменов в употреблении допинга. У биатлонистов изъяли медицинские препараты и оборудование, а также мобильные телефоны. Кроме того спортсмены сдали мочу и кровь на проверку.

Полиция заинтересовалась казахскими спортсменами в январе 2017 года, когда неподалеку от отеля, в котором проживали биатлонисты, были обнаружены коробки с медикаментами, использованными шприцами и аккредитациями на несколько международных соревнований.

Один из свидетелей сообщил полиции, что видел, как люди выбрасывали эти коробки из микроавтобусов.

Все обнаруженные препараты и оборудование передано Австрийскому антидопинговому агентству, которое уже установило, что на основании содержимого коробок можно предположить, что они принадлежат сборной Казахстана.

Генсек Федерации биатлона Казахстана Манас Уссенов подтвердил, что аккредитации, найденные в коробках, принадлежат врачу национальной сборной.

Федерация уточняет, что по итогам обыска никто из спортсменов задержан не был и на все обнаруженные препараты у них есть разрешения.

Более того, сборная Казахстана была допущена к соревнованиям и уже провела первые выступления на чемпионате мира, показав 11-й результат в смешанной эстафете.

Чемпионат мира по биатлону стартовал в австрийском городе Хохфильцене 9 февраля и продлится 10 дней.

По теме: