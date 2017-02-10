Система водоснабжения в населенных пунктах Кыргызстана не будет финансироваться Азиатским банком развития (АБР) из-за ошибок и «коррупционных схем» во время проектирования. Об этом заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Жээнбеков заявил, что выделенные АБР деньги на реконструкцию водопроводов распределяются неправильно. По его словам, отремонтированные водопроводы быстро приходят в непригодность.

Премьер-министр считает, что приостановка финансирования произошла из-за «грубейших ошибок» со стороны исполнителей и проектировщиков и «наличия коррупционных схем».

«Азиатский банк развития отказался от сотрудничества по обеспечению питьевой водой населенных пунктов на неопределенное время, приостановил выделение денежных средств», — сказал он.

Жээнбеков сказал, что каждый третий человек в Кыргызстане не имеет доступа к чистой питьевой воде, а проблемы с обеспечение чистой водой не решены в 390 селах страны.

«При этом на сегодня многие объекты-водопроводы не выдерживают и 10-15 лет, приходят в негодность. Построенные в 2001-2014 годы за счет средств внешних доноров водопроводы, их техническое состояние и содержание не контролируются со стороны айыл окмоту, не организовано их качественное обслуживание», — сказал Жээнбеков.

Он поручил Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями найти виновных в халатности и привлечь к уголовной ответственности.

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Фото: Дмитрий Мотинов.