Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров предложил китайской компании Qingdao Laoshan Mineral Water Co.Ltd экспортировать из Кыргызстана чистую воду. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кабмина.

По их данным, Жапаров во время рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) встретился с председателем компании Ваном Да. На встрече глава Кабмина отметил нереализованный потенциал водных ресурсов страны.

«Мы стоим у истоков ледников и готовы экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний как Лаошан», — отметил он.

Глава компании Ван Да проявил заинтересованность в экспорте питьевой воды из Кыргызстана через Китай в страны Европы.

Кроме этого ранее стало известно, что предприятие «Кыргызкомур» с китайской компанией Shanci Coal Investment Group LLC будут вести совместную работу на двух угольных месторождениях страны.

В Кабмине также сообщили, что во время визита Жапарова в Китай были подписаны соглашения в области строительства, гидроэнергетики и образования.

Автор: Рустам Турсунбеков