Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров предложил китайской компании Qingdao Laoshan Mineral Water Co.Ltd экспортировать из Кыргызстана чистую воду. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кабмина.
По их данным, Жапаров во время рабочей поездки в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) встретился с председателем компании Ваном Да. На встрече глава Кабмина отметил нереализованный потенциал водных ресурсов страны.
«Мы стоим у истоков ледников и готовы экспортировать экологически чистую питьевую воду в Китай, страны Европы и Азии. Мы нуждаемся в опыте таких компаний как Лаошан», — отметил он.
Глава компании Ван Да проявил заинтересованность в экспорте питьевой воды из Кыргызстана через Китай в страны Европы.
Кроме этого ранее стало известно, что предприятие «Кыргызкомур» с китайской компанией Shanci Coal Investment Group LLC будут вести совместную работу на двух угольных месторождениях страны.
В Кабмине также сообщили, что во время визита Жапарова в Китай были подписаны соглашения в области строительства, гидроэнергетики и образования.
Автор: Рустам Турсунбеков