Пользователь Facebook Жылдызбек Керимбаев опубликовал видео с Кировского водохранилища в Таласской области. Он отметил, что проезжая мимо водохранилища, не мог не заметить «катастрофического отсутствия воды» там.

«Буквально неделю назад была новость, что казахи жалуются, что мы прекратили подачу воды. А оказалось, что давать то уже нечего. Мне уже 45 лет, 20 из которых я прожил в селе Кызыл-Адыр, в селе, которое находилось на берегу этого водохранилища, более того, воды которого затапливали огороды и дома, находящиеся на окраине села. А живя 25 лет в городе, я всегда был на связи с родственниками и друзьями в селе, и никогда такого состояния водохранилища я не видел и не слышал», — написал пользователь Facebook.

Ранее в Минсельхозе сообщили «Азаттыку», что Кыргызстан со второй декады августа прекращает подачу поливной воды из Кировского водохранилища в Казахстан. По словам сотрудников ведомства, казахская сторона просила увеличить поставки воды из Кировского водохранилища из-за нехватки поливной воды в Жамбылской области.

Однако кыргызские власти отказали и сообщили, что в стране не хватает воды для полива полей.

В Минсельхозе отметили, что вопрос с нехваткой поливной воды в Таласской области на сегодня сохраняется и в Кировское водохранилище поступает всего 1,3 кубических метра в секунду. При этом в этот же период в 2022 году приток составлял 13,7 кубометров в секунду.

В ведомстве добавили, что при условии увеличения приточности в Кировском водохранилище будет рассмотрен сбор воды Казахстана.

Кировское водохранилище расположено на реке Талас в Таласской области. Основной функцией водохранилища является орошение земель Таласской долины и Казахстана водой из реки Талас, накопленной зимой и весной.

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