В институте ирригации Минсельхоза отреагировали на задержку фур казахскими пограничниками на пунктах пропуска «Ак-Тилек» и «Кен-Булун». Два дня дальнобойщики жаловались, что казахская сторона намеренно задерживает большегрузы на границе из-за того, что Кыргызстан перестал давать им воду из Кировского водохранилища.

Что сказали в институте ирригации Минсельхоза?

Доктор экономических наук, директор кыргызского научно-исследовательского института ирригации Минсельхоза Улан Чортомбаев опубликовал на своей странице в Facebook обращение к казахским властям. Он объяснил, что Кыргызстан прекратил подачу воды в Казахстан, потому что её практически не осталось в водохранилище.

«Дорогие братья казахи! Вы не пропускаете наши машины через таможенные посты и заставляете их стоять в длинных очередях на ваших пограничных постах. Вы объясняете это тем, что мы перестали подавать вам воду. С весны мы непрерывно подавали воду из Кировского и Орто-Токойского водохранилищ. Даже если у нас не оставалось воды, мы полностью исполнили наши обязательства в рамках соглашений и протоколов между двумя странами», — написал он.

К своему посту Чортомбаев прикрепил две фотографии Кировского водохранилища со спутника. Водохранилище на кадрах заметно уменьшилось в размерах всего за четыре месяца.

«Как видите, это первый спутниковый снимок Кировского водохранилища весной, когда вода была полна. Второе фото — сегодняшнее состояние. Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? Не думайте, что мы намеренно не даем воду, имея ее. Сейчас 21-й век. Все можно увидеть через спутник», — написал он.

А на дне этого водохранилища осталась рыба, — продолжил чиновник, — и она умрёт, если Кыргызстан сейчас спустит всю воду.

«В конце концов и у рыб есть право на жизнь. Давайте продолжим нашу работу в духе братских отношений, не чиня друг другу препятствия. Не закрывайте границы, а наоборот почаще пропускайте наши машины. Завтра снова настанет время, когда понадобится вода. “Где есть согласие, там есть и благополучие”. Не будем плевать на наше благо», — заключил Чортомбаев.

Погранслужба позже сообщила, что к обеду 22 августа на КПП «Ак-Тилек» образовался затор уже из 430 машин. Вчера количество фур на границе было меньше — около 370.

«За вчерашние сутки из Казахстана в Кыргызстан заехали 274 автомашины. Напоминаем, что Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики никаких ограничений не вводила и пункт пропуска функционирует в повседневном режиме», — сообщили в Погранслужбе.

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