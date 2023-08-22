В школах Чуйской области создали школьные организации «Манас», «Семетей», «Сейтек» и «Айчүрөк» для всестороннего изучения и популяризации трилогии эпоса «Манас». По информации госагенства «Кабар», организации созданы по инициативе полпреда президента в области Каната Джумагазиева для исполнения указа президента о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности.

Сообщается, что школьные организации уже прошли пилотный этап в Лебединовской школе-гимназии №1 и с сентября 2023 года такие организации будут действовать во всех школах Чуйской области.

«Цель этих ученических организаций – сохранение и передача подрастающему поколению национальных ценностей кыргызского народа, воспитание в духе патриотизма», — говорится в сообщении.

Зачем они нужны и чем отличаются?

По информации полпредства, в «Сейтек» могут вступить младшеклассники, отличившиеся в учебе и спорте.

«Их с первых классов учат стремиться к знаниям, соблюдать школьные и социальные правила, быть честным и смелым, уважать старших и помогать младшим», — сообщили в полпредстве.

В школьную организацию «Семетей» могут вступать ученики 5-8 классов, где детей будут обучать «принимать ответственные решения».

«Работая в сотрудничестве с инспекцией по делам несовершеннолетних, а также с различными творческими, спортивными и общественными организациями и госучреждениями, “Семетей” нацелен на всестороннее развитие подростков», — говорится в справке полпредства.

Также в организации «Семетей» будут уделять особое внимание «как духовному и психологическому, так и физическому развитию учеников средних классов».

Школьная организация «Манас» предназначена для старшеклассников. В ней школьников будут готовить к активному участию в жизни общества и к тому, «чтобы стать оплотом правового и демократического Кыргызстана».

«Члены организаций “Манас” и “Айчүрөк” тесно сотрудничают с соцпедагогами и заместителями директора школы по воспитательной работе, оказывают помощь учащимся, сталкивающимся с трудностями в обучении и в жизни, являются наставниками для членов организации “Семетей” и “Сейтек”», — говорится в сообщении.

Кроме этого, члены «Манаса» будут сотрудничать с органами власти по делам детей и молодежи, разрабатывая планы действий по борьбе с насилием, травлей и правонарушениями в образовательных учреждениях. Эта школьная организация, сообщили в полпредстве, создана для популяризации культурно-исторической осведомленности, путем организации мероприятий с участием выдающихся деятелей и поощрения изучения военного дела для защиты родины.