Однажды Линара и её семья купили склад у железной дороги. Дело шло хорошо, пока в один день к ним не пришёл человек из компании-конкурента и предложил выкупить склад. Семья отказалась и тогда у неё начались проблемы.

В 2020 году суд осудил супруга Линары за комментарий в фейсбуке, который по словам женщины он не мог написать, потому что не владеет русским языком.

«Дело в том, что мой муж – беженец из Афганистана, и его правоохранительные органы, в том числе постоянно дискриминировали по национальному признаку. Его необоснованно называли “террористом”, “талибаном”. Угрожали, что его депортируют в Афганистан», — сказала она.

Супруга Линары посадили в колонию, но потом заменили срок на штраф в 300 тысяч сомов. На склад семьи наложили арест, а женщину забросали исками от госучреждений.