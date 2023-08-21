Победителем первого Кубка мира по көк-бөрү в высшей лиге стала кыргызстанская команда «Ынтымак». Об этом сообщили в Федерации көк-бөрү Кыргызстана.

В финале «Ынтымак» победила казахстанскую команду «Астана» со счетом 10:1.

Команде «Ынтымак» по итогам турнира вручили золотые медали и сертификаты на 2 млн сомов, «Астане» — серебряные медали и сертификат на 1 млн сомов. Третье место на Кубке мира заняла команда «Достук». Им также вручили медали и сертификат на 800 тысяч сомов.

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Победителем первой лиги Кубка мира по көк-бөрү также стала кыргызстанская команда — «Жаштык». В финале они обыграли команду «Красноярск» (Россия) со счетом 2:0. Третье место заняла команда «Узбекистан».



За выигрыш в первой лиге «Жаштык» получил 2 млн сомов, «Красноярск» — 1 млн, а «Узбекистан» — 800 тысяч сомов.

Также состоялась игра между командами Кыргызстана и Казахстана с игроками старше 45 лет. Победу одержали кыргызстанские игроки, получив 600 тысяч сомов.

Первый Кубок мира по көк-бөрү стартовал 13 августа на ипподроме в городе в Чолпон-Ата Иссык-Кульской области. В турнире приняли участие команды из Кыргызстана, США, Узбекистана, Казахстана, России и Афганистана. Всего в соревновании участвовало 12 команд.