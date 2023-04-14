С 1 мая в Кыргызстане цена на электроэнергию для населения страны повысится на 23 тыйына и составит 1 сом. Решение о повышении цены за электроэнергию 14 апреля подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.



Кроме того, согласно документу:

при потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч тариф сохранится на прежнем уровне ­– 2,16 сом/кВтч;

тариф для нуждающихся семей и граждан сохранится на прежнем уровне и составит 50 тыйын за 1 кВтч;

существующий тариф для населения без ограничения мощности (без лимита), снижен до 3,28 сом/кВтч вместо 5,04 сом/кВтч.

«Мера, связанная с повышением тарифов, необходима для обеспечения энергетической безопасности страны, бесперебойного электроснабжения населения в условиях динамичного роста объема потребления», — сообщили в Кабмине.

В Кабмине добавили, что повышение тарифов — это вынужденная мера и она даст возможность обновить энергетическое оборудование, оставшееся с советских времен и изношенной на 80%.

Новая тарифная сетка: