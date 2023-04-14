С 1 мая в Кыргызстане цена на электроэнергию для населения страны повысится на 23 тыйына и составит 1 сом. Решение о повышении цены за электроэнергию 14 апреля подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Кроме того, согласно документу:

  • при потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч тариф сохранится на прежнем уровне ­– 2,16 сом/кВтч;
  • тариф для нуждающихся семей и граждан сохранится на прежнем уровне и составит 50 тыйын за 1 кВтч;
  • существующий тариф для населения без ограничения мощности (без лимита), снижен до 3,28 сом/кВтч вместо 5,04 сом/кВтч.

«Мера, связанная с повышением тарифов, необходима для обеспечения энергетической безопасности страны, бесперебойного электроснабжения населения в условиях динамичного роста объема потребления», — сообщили в Кабмине.

В Кабмине добавили, что повышение тарифов — это вынужденная мера и она даст возможность обновить энергетическое оборудование, оставшееся с советских времен и изношенной на 80%.

Новая тарифная сетка:

Потребители  Было 

за 1 кВтч

 Станет 

с 01.05.2023 года, 

за 1 кВтч

 Увеличение/ снижение 
Население 0,77 сом

лимит – 700 кВтч

 1,0 сом

лимит – 700 кВтч

 + 0,23 сом 
свыше лимита 

2,16 сом
Высокогорье  0,77 сом 

без лимита 

 1,0 сом 

без лимита 

 + 0,23 сом
Малообеспеченные семьи 

(по списку Минтруда)

 0,50 сом

лимит – 700 кВтч

 0,50 сом 

лимит – 700 кВтч

 0,0 сом
свыше лимита 

2,16 сом
Безлимитный тариф для населения 5,04 сом  3,28 сом  – 1,76 сом 
Бюджетные потребители  3,40 сом  3,40 сом  0,0 сом
Сельскохозяйственные, промышленные

и прочие потребители

 2,52 сом  2,87 сом + 0,35 сом
Насосные станции  1,095 сом  1,247 сом + 0,15 сом 
Социальные, религиозные

организации и пассажирский электротранспорт 

 1,68 сом  1,91 сом + 0,23 сом 
Цементные заводы  3,28 сом  3,28 сом 0,0 сом 
Субъекты майнинга, золотоизвлекательные фабрики, литейные, плавильные цеха, предприятия по производству алкогольной продукции  5,04 сом 5,04 сом 0,0 сом
Новая категория потребителей
Зарядные станция для электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт (медленный заряд) 2,87 сом 
Зарядные станция для электромобилей (без ограничения мощности) 4,42 сом

 

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