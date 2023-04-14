С 1 мая в Кыргызстане цена на электроэнергию для населения страны повысится на 23 тыйына и составит 1 сом. Решение о повышении цены за электроэнергию 14 апреля подписал глава Кабинета министров Акылбек Жапаров.
Кроме того, согласно документу:
- при потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч тариф сохранится на прежнем уровне – 2,16 сом/кВтч;
- тариф для нуждающихся семей и граждан сохранится на прежнем уровне и составит 50 тыйын за 1 кВтч;
- существующий тариф для населения без ограничения мощности (без лимита), снижен до 3,28 сом/кВтч вместо 5,04 сом/кВтч.
«Мера, связанная с повышением тарифов, необходима для обеспечения энергетической безопасности страны, бесперебойного электроснабжения населения в условиях динамичного роста объема потребления», — сообщили в Кабмине.
В Кабмине добавили, что повышение тарифов — это вынужденная мера и она даст возможность обновить энергетическое оборудование, оставшееся с советских времен и изношенной на 80%.
Новая тарифная сетка:
|Потребители
|Было
за 1 кВтч
|Станет
с 01.05.2023 года,
за 1 кВтч
|Увеличение/ снижение
|Население
|0,77 сом
лимит – 700 кВтч
|1,0 сом
лимит – 700 кВтч
|+ 0,23 сом
|свыше лимита
2,16 сом
|Высокогорье
|0,77 сом
без лимита
|1,0 сом
без лимита
|+ 0,23 сом
|Малообеспеченные семьи
(по списку Минтруда)
|0,50 сом
лимит – 700 кВтч
|0,50 сом
лимит – 700 кВтч
|0,0 сом
|свыше лимита
2,16 сом
|Безлимитный тариф для населения
|5,04 сом
|3,28 сом
|– 1,76 сом
|Бюджетные потребители
|3,40 сом
|3,40 сом
|0,0 сом
|Сельскохозяйственные, промышленные
и прочие потребители
|2,52 сом
|2,87 сом
|+ 0,35 сом
|Насосные станции
|1,095 сом
|1,247 сом
|+ 0,15 сом
|Социальные, религиозные
организации и пассажирский электротранспорт
|1,68 сом
|1,91 сом
|+ 0,23 сом
|Цементные заводы
|3,28 сом
|3,28 сом
|0,0 сом
|Субъекты майнинга, золотоизвлекательные фабрики, литейные, плавильные цеха, предприятия по производству алкогольной продукции
|5,04 сом
|5,04 сом
|0,0 сом
|Новая категория потребителей
|Зарядные станция для электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт (медленный заряд)
|–
|2,87 сом
|Зарядные станция для электромобилей (без ограничения мощности)
|–
|4,42 сом