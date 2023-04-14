Кто такая Судец?

Евгения Судец возглавила Госбанк развития Кыргызстана в декабре 2022 года.

По данным финансового издания Economist, она долгое время работала в системе российского банка ВТБ, где занимала руководящие посты и была заместителем гендиректора и финансовым директором управляющей компании «Банка Москвы». Судец получила гражданство Кыргызстана по упрощенной процедуре в июле 2022 года.

29 марта на сайте «Политклиники» вышло расследование, в котором говорилось о подозрительных обстоятельствах при продаже MEGA Госбанку развития и о том, что к этому могут быть причастными связанные с Максимом Бакиевым лица.

В расследовании «ПолитКлиники» утверждается, что некий Владимир Андросик, который может являться супругом Судец, связан с Максимом Бакиевым.