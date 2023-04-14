13 апреля председательница правления Государственного банка развития Кыргызстана Евгения Судец досрочно объявила о прекращении полномочий. Об этом сообщили в Госагентстве по управлению госимуществом, отметив, что Судец оставила пост по собственному желанию.
О своем решение Судец объявила на внеплановом заседании Совета директоров Госбанка, который одобрил ее заявление.
Кто такая Судец?
Евгения Судец возглавила Госбанк развития Кыргызстана в декабре 2022 года.
По данным финансового издания Economist, она долгое время работала в системе российского банка ВТБ, где занимала руководящие посты и была заместителем гендиректора и финансовым директором управляющей компании «Банка Москвы». Судец получила гражданство Кыргызстана по упрощенной процедуре в июле 2022 года.
29 марта на сайте «Политклиники» вышло расследование, в котором говорилось о подозрительных обстоятельствах при продаже MEGA Госбанку развития и о том, что к этому могут быть причастными связанные с Максимом Бакиевым лица.
В расследовании «ПолитКлиники» утверждается, что некий Владимир Андросик, который может являться супругом Судец, связан с Максимом Бакиевым.
Кроме того, депутат Жанар Акаев на заседании профильного комитета парламента заявлял, что Судец объединилась с Алексеем Ширшовым, который считался одним из самых близких друзей Максима Бакиева. Он известен как автор коррупционных схем в энергосекторе (списание электроэнергии «мертвым душам», тендеры «для своих»).
Также депутат утверждал, что Судец установила себе зарплату в 1 млн сомов в месяц.
Комментируя расследование «Политклиники», гендиректор MEGA Нурлан Мамытов заявлял, что в отношении сотового оператора началась информационная атака и идет целенаправленная дискредитация. Он призвал не поддаваться дезинформации со стороны недобросовестных журналистов и назвал расследование «непроверенной информацией».
Коллаж на главной: «Азаттык».