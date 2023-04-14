Президент Садыр Жапаров дал очередное интервью информагентству «Кабар». В нем он рассказал о борьбе с коррупцией и ответил на вопросы про ситуацию вокруг холдинга «Аю».
Про «Аю»
13 апреля журналист Ыдырыс Исаков у себя в соцсетях написал, что в рамках политики «кустуризации» у «Аю» отобрали алкогольный бизнес. Журналист назвал это грабежом.
Президент в интервью заявил, что «Аю» не платила налоги и подделывала акциз. По его словам, с компанией «сюсюкались на протяжении 2,5 лет» и просили, чтобы она работала чисто.
«Мы их просили работать честно, не скрывать налоги, не подделывать акцизные марки и не заниматься контрабандой спирта. Говорили, что прошли те времена, когда можно было работать, как вздумается, давая деньги чиновникам. Сказали, что нам нужны не их деньги, а поступления в бюджет.
Они не послушали. Как и прежде, вместо уплаты миллионных налогов подделывали акциз. Задержаны 275 тонн контрабандного спирта стоимостью более 40 миллиона сомов. Сейчас спиртзавод и водочный завод конфискованы в соответствии с законом и передаются государству. Отныне и спирт, и водка будут производиться государством», — заявил Жапаров.
Компания «Аю» является одним из крупнейших предприятий по производству алкогольной продукции в Кыргызстане.
С 1 сентября прошлого года в Кыргызстане действует стопроцентная государственная монополия на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта. С тех пор алкобизнес вынужден закупать спирт только у государства и только на Кара-Балтинском спиртовом заводе, а также прекратить собственное производство.
Кабмин для контроля за производством и оборотом этилового спирта и алкопродукции создал Госагентство по контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной продукции.
«Кустуризация»
По словам президента, в рамках так называемой «кустуризации» за 2,5 года в бюджет вернули более 10 млрд сомов. Ранее Жапаров заявлял, что в результате борьбы с коррупцией власти собрали более 15 млрд сомов.
Он отметил, что данных о том, кто сколько заплатил нет в открытом доступе из-за того, что задержанные сами «просили не афишировать».
«Если кому интересно, будь то политики, журналисты или депутаты, обращайтесь. Мы покажем вам весь список и суммы. Нам нечего скрывать. Мы работаем открыто», — сказал он.
Придя к власти, Жапаров объявил о «кустуризации» — это способ борьбы с коррупцией. Борьбой с коррупцией и задержанием чиновников занимается ГКНБ, возглавляемое соратником Жапарова Камчыбеком Ташиевым.
Глава ГКНБ не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест. Один из самых громких случаев «кустуризации» — задержание экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.
Согласно алгоритму, взысканные средства поступают сначала на депозитный счет ГКНБ, потом в Минфин и оттуда распределяются по статьям расходов.
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