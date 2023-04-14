Президент Садыр Жапаров дал очередное интервью информагентству «Кабар». В нем он рассказал о борьбе с коррупцией и ответил на вопросы про ситуацию вокруг холдинга «Аю».

Про «Аю»

13 апреля журналист Ыдырыс Исаков у себя в соцсетях написал, что в рамках политики «кустуризации» у «Аю» отобрали алкогольный бизнес. Журналист назвал это грабежом.

Президент в интервью заявил, что «Аю» не платила налоги и подделывала акциз. По его словам, с компанией «сюсюкались на протяжении 2,5 лет» и просили, чтобы она работала чисто.

«Мы их просили работать честно, не скрывать налоги, не подделывать акцизные марки и не заниматься контрабандой спирта. Говорили, что прошли те времена, когда можно было работать, как вздумается, давая деньги чиновникам. Сказали, что нам нужны не их деньги, а поступления в бюджет.

Они не послушали. Как и прежде, вместо уплаты миллионных налогов подделывали акциз. Задержаны 275 тонн контрабандного спирта стоимостью более 40 миллиона сомов. Сейчас спиртзавод и водочный завод конфискованы в соответствии с законом и передаются государству. Отныне и спирт, и водка будут производиться государством», — заявил Жапаров.