В аэропорту «Баткен» приостановлены рейсы, его временно закрыли на ремонтно-восстановительные работы. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе аэропорта «Манас».

По их данным, в аэропорту проводится II-этап ремонтно-восстановительных работ по устройству асфальтобетонного покрытия, увеличения мест стоянки для воздушных судов и перрона. Ремонт планируется завершить до конца месяца.

В феврале этого года был возобновлен маршрут Бишкек – Баткен – Бишкек. Авиакомпания Tez Jet выполняла полеты раз в неделю — по вторникам.

До этого аэропорт был также закрыт на ремонт, а рейсы были приостановлены.

Автор: Акмарват Абдилла кызы