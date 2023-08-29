Правозащитница Азиза Абдирасулова сообщила, что 28 августа двое неизвестных мужчин попытались ворваться в ее дом, применив силу к её мужу. Самой женщины дома не было. В сообщении, опубликованном на Фейсбуке, она предполагает, что неизвестными людьми могут быть «сотрудники силовых органов».

Абдирасулова обратилась к генпрокурору, главе ГКНБ и министру внутренних дел и потребовала «прекратить противоправные действия в отношении ее семьи».

«По состоянию здоровья, 27 августа я уехала в Ысык-Ату. По словам моего супруга Жанызака Абдирасулова, 28 августа к нам домой пришли 35-40 летние мужчины среднего роста, один светлый, другой темненький, одетые в гражданскую одежду и спросили меня. Несмотря на то, что супруг ответил им, что меня нет дома, они попытались вломиться к нам в дом, но побоялись нашу собаку», — написала правозащитница.

Также Абдирасулова отметила, что неизвестные мужчины попытались отобрать мобильный телефон мужа. По ее словам, мужчины даже не представились и не объяснили причин своего прихода. Несмотря на это, какое-то время они продолжали стоять возле её дома.

«Если ко мне есть какие-либо вопросы со стороны сотрудников правоохранительных органов, я всегда готова встретиться и ответить на них», — добавила Абдирасулова.

Позже дочь правозащитницы Гулшайыр Абдирасулова, комментируя произошедшее, написала на Фейсбуке, что не понимает, с какой целью эти «молодые ребята спортивного телосложения» наведались к её родителям. По словам Абдирасуловой, её отец находился дома после операции и он с трудом передвигался, но несмотря на это к нему применили силу.

«Зачем так? С какой целью? Моя мама самый открытый и доступный человек. Если вам что-то не нравится, она сама пригласит вас на чай и поговорит. Если ей что-то не нравится, она сама придет и скажет в лицо. Если вам нужна помощь, она прибежит на помощь, независимо бомж вы или президент. Если нуждающийся не может сам прийти, она придет к нему, даже если он в тюрьме. Если она не может ходить, она приползет. Для нее главное — человек», — написала Абдирасулова.

Автор: Бакай Алмаз

Читать еще: Суд отменил штраф в отношении правозащитницы Азизы Абдирасуловой, наложенный за неповиновение милиции



