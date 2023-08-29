В Погранслужбе Кыргызстана сообщили «Клоопу», что на кыргызско-казахской больше нет скопления машин.

«На 14:00 29 августа на границе нет водителей, ожидающих очереди. Все контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме», — рассказал представитель ведомства Жаныбек Турсунбеков.

Скопление грузовых машин на границе Кыргызстана и Казахстана началось с 21 августа. Если вначале количество фур составляло 370, то 23 августа их было уже более 600.

Водители, стоявшие в очереди, жаловались, что «такая ситуация сложилась из-за того, что Кыргызстан якобы не дает воду Казахстану из Кировского водохранилища».

Позже директор Научно-исследовательского института ирригации Министерства сельского хозяйства Улан Чортомбаев обратился к казахстанским властям, объяснив, что подача воды в соседнюю страну «приостановлена из-за отсутствия воды в Кировском водохранилище».

В Погранслужбе Казахстана, комментируя затор на границе, заявляли, что «каких-либо ограничительных мер не вводилось и пункты пропуска работают в штатном режиме».

А 26 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики «урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между странами».