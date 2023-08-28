Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики «урегулировать ситуацию, возникшую на казахско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между странами». Об этом сообщается в телеграм-канале Акорды.

«Также была отмечена необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для недопущения нелегальной перевозки товаров через границу», — говорится в сообщении.

Затор грузовых машин на кыргызско-казахской границе наблюдается с 20 августа. По данным Погранслужбы Кыргызстана на 24 августа, в очереди на выезд из республики на всех четырех пропускных пунктах стояли более 600 фур.



Кыргызстан обвинил Казахстан в том, что страна нарушает основополагающие принципы ЕАЭС, ограничивая свободу передвижения товаров из КР. В Минэкономики Кыргызстана отмечали, что «подобная ситуация носит системный характер и казахстанская сторона каждый раз находит разные причины, чтобы замедлить пропуск грузовых машин, следующих из Кыргызстана в Казахстан».



В свою очередь в Погранслужбе Казахстана, комментируя затор на кыргызско-казахской границе, заявили, что «реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу». При этом в ведомстве отметили, что «каких-либо ограничительных мер не вводилось и пункты пропуска работают в штатном режиме».

Между тем кыргызстанские предприниматели и водители грузовых машин заявили, что несут огромные убытки, простаивая на границе с Казахстаном. Многие из них везут скоропортящиеся продукты.