Бывший замглавы Таможни Райымбек Матраимов принял участие в церемонии открытия нового здания Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) в Бишкеке, которое прошло 27 августа. Об этом сообщается на странице Матраимова в Фейсбуке.

В поздравительном посте опубликована фотография Матраимова с несколькими религиозными деятелями, среди которых муфтии Кыргызстана Замир Ракиев и Казахстана Ноорузбай Тага уул.



На фотографиях, опубликованных на сайте муфтията, видно, что в церемонии открытия приняли участие также депутаты парламента Искендер Матраимов и Шайлообек Атазов.

Именно это здание Матраимов начал строить в августе 2022 года и принял участие в закладке капсулы под строительство.

Матраимов и коррупция

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Таможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

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В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено как минимум $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

В начале 2021 года Первомайский районный суд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.