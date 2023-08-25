Представители медиа- и гражданского сообщества выступили в защиту писателя и публициста Олжобая Шакира, который сейчас находится под стражей по обвинению в призывах к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам.

В заявлении к властям страны говорится, что поводом для задержания писателя стало то, что он на своих страницах в Фейсбуке, Тиктоке и YouTube-канале призвал кыргызстанцев выйти на мирный митинг 31 августа против передачи Узбекистану четырех пансионатов, а также потребовать отчета власти перед народом.



«Конституция и Всеобщая декларация прав человека закрепили права кыргызстанцев на свободу выражения мнений и на свободу мирных собраний. Но правоохранительные органы трактуют законные требования граждан как “провокационные публикации, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам”. Задержание и водворение в следственные изоляторы применяются к тем гражданам, кто требует прозрачности и подотчетности власти и критикует власть за ошибки. К тем же, кто грозит поджечь независимые СМИ, никакие санкции не применяются», — отметили обратившиеся.



Представители медиа и гражданского сообщества напомнили, что на митинге за закрытие «Азаттыка», «Клоопа» и «Кактуса» блогер Илимбек Исраилов угрожал сжечь здание редакции «Азаттыка». Однако в отношении Исраилова не приняли никаких мер.



«Власти превратили закон в карательный инструмент против журналистов, правозащитников, гражданских активистов, чтобы граждане не задавали неудобных вопросов и не требовали от власти выполнения обязательств перед народом», — говорится в обращении.

Обратившиеся потребовали от властей закрыть «абсурдное дело» отношении Олжобая Шакира, снять с него все обвинения и отпустить на свободу.



ГКНБ задержал писателя Олжобая Шакира вечером 23 августа. Ему предъявили обвинение по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам» (статья 278 часть 3 УК КР). Первомайский райсуд Бишкека 24 августа водворил писателя в СИЗО ГКНБ до 23 октября.



В ГКНБ заявляют, что публицист делал «публикации провокационного характера, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам». Отмечается, что эксперты пришли к заключению о наличии в высказываниях писателя подобных призывов.



Защита Олжобая Шакира настаивает, что писатель не делал никаких заявлений с призывом к свержению власти и массовым беспорядкам. Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова, комментируя задержание писателя, заявила, что в Кыргызстане до этого «граждан еще не привлекали к уголовной ответственности только лишь за попытку организовать мирное собрание».

Ранее публицист сообщил, что 31 августа намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.

Объекты соседней стране планируют передать на 49 лет. Пансионаты построили еще в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года они принадлежали ей. В 2016 году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. В ответ Узбекистан подал иск в международный арбитраж.



По словам президента Садыра Жапарова, Кыргызстан в суде проиграл и обязан выплатить узбекской стороне более $40 млн. Но стороны пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.

