Госкомитет нацбезопасности сообщил о причинах задержаниях писателя Олжобая Шакира, которого 24 августа суд оставил под стражей в СИЗО ГКНБ на два месяца.

По версии ГКНБ, писатель будучи активным пользователем соцсетей, периодически размещал на своих страницах в Фейсбук, TikTok и YouTube «публикации провокационного характера, содержащие призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам».

«В ходе проведенной проверки было получено экспертное заключение о наличии в высказываниях указанного гражданина призывов к совершению массовых беспорядков, а также призывов к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя», — утверждают в ГКНБ.

В результате в отношении Олжобая Шакира возбудили уголовное дело по статье «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам».

Задержание писателя

ГКНБ задержал писателя и водворил в ИВС вечером 23 августа. Его адвокат Бакыт Автандил рассказал, что Шакира обвиняют в призывах к массовым беспорядкам, неподчинению требованиям сотрудников МВД и попытке захвата власти.

24 августа Первомайский районный суд Бишкека решил оставить писатель под стражей в СИЗО ГКНБ до 23 октября.

Автандил считает решение суда незаконным и необоснованным. По его словам, писатель не делал никаких заявлений с призывом к свержению власти и массовым беспорядкам.

Ранее публицист на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 31 августа намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.

Объекты соседней стране планируют передать на 49 лет. Пансионаты построили еще в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года они принадлежали ей. В 2016 году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. В ответ Узбекистан подал иск в международный арбитраж.



По словам президента Садыра Жапарова, Кыргызстан в суде проиграл и обязан выплатить узбекской стороне более $40 млн. Но стороны пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.