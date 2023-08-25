В Жумагальском районе Нарынской области власти планируют открыть новое угольное месторождение «Агулак». Об этом 25 августа сообщили в полпредстве Нарынской области.

Глава Министерства энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что договор о разработке подписан между «Кыргызкомур» и китайской компанией Shanci Coal Investment Group LLC. Ибраев добавил, что компания уже готова начать работу.

«Основной целью добычи угля на участке “Агулак” является развитие рабочих мест, улучшение условий жизни и способствование развитию региона за счет налогового поступления от компании, а также обеспечение качественным углем жителей северного региона и государственных предприятий по доступным ценам», — сказал Ибраев.

Министр добавил, что руководить работой компании будет «Кыргызкомур» и все будет в рамках закона.

О том, что Кыргызстан и Китай договорились о совместной разработке угольных месторождения ранее сообщали в пресс-службе Кабинета министров. Соглашение было подписано на кыргызско-китайском бизнес-форуме в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

На этом форуме страны также согласовали намерение совместной разработки месторождений «Тегене», «Торугарт», «Каракабак-Балыкты», «Сулукту-11 поле» и «Торугарт 1».