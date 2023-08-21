Китайская компания Shanci Coal Investment Group LLC и предприятие «Кыргызкомур» займутся совместной разработкой двух угольных месторождений в Кыргызстане. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

По информации Кабмина, страны будут вести работу на месторождениях «Ак-Улак» и «Беш-Бурхан». Соглашение было подписано на кыргызско-китайском бизнес-форуме в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, в котором принял участие глава Кабмина Акылбек Жапаров.

На форуме стороны также согласовали намерение совместной разработки месторождений «Тегене», «Торугарт», «Каракабак-Балыкты», «Сулукту-11 поле» и «Торугарт 1».

В Кабмине также сообщили, что во время визита Жапарова в Китай были подписаны соглашения в области строительства, гидроэнергетики и образования.

Автор: Рустам Турсунбеков