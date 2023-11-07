Мэрия Оша и госпредприятие «Кыргызкөмүр» открыли три пункта продажи угля по низким ценам. Цена угля составляет 5 сомов за 1 килограмм.

Пункты реализации угля расположены по следующим адресам:

МТУ «Амир-Тимур», ул. С. Айни №80;

МТУ «Туран», бюро гражданского обслуживания (мкр. Дачи);

Жапалакское территориальное управление сел, село Татар ул. Т. Уларова №13.

В преддверии отопительного сезона с 25 октября по всей стране действует государственное регулирование цен на уголь на 90 дней. Служба антимонопольного регулирования 26 октября сообщала, что в Оше, Бишкеке и во всех областях страны установлены максимальные фиксированные цены на уголь. Они зависят от дальности точки реализации от места добычи (карьера), т.е. доставки до мест реализации и способов его добычи, условий складирования и реализации.

Например, в Бишкеке стоимость одной тонны местно угля на базах, заключивших договор с «Кыргызкөмүром», составит 4700 сомов. У частных поставщиков — 5 500 сомов, а цена отборного угля достигнет 6 000 сомов за тонну.





