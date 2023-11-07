Сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения (УОБДД) задержали девять водителей, устроивших автогонки на трассе Бишкек — аэропорт «Манас».

Инцидент произошёл в ночь на 5 ноября. Тогда водители перекрыли трассу, устроили гонки и закидали камнями служебное авто.

По данным пресс-службы УОБДД, автомобили поместили на штрафстоянку, а каждого водителя оштрафовали на 15 тысяч сомов. Водителей доставили в участки для принятия мер.

«В ходе расследования водители публично извинились за нарушения общественного порядка и безопасности дорожного движения», — говорится в пресс-релизе дорожной инспекции.