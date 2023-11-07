Новый мэр Бишкека Айбек Джунушалиев призвал подрядные организации «в срочном порядке» завершить ремонтные работы тротуаров в столице. В случае незавершения работ в срок, в отношении глав райадминистраций будут приняты меры вплоть до освобождения от занимаемой должности, а подрядным организациям – применение штрафных санкций.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, Джунушалиев поручил создать комиссию, которая должна будет провести расследование по вопросу ремонта тротуаров в столице.

По итогам ее работы должны быть внести предложения «о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя мэра Максатбека Сазыкулова, директора муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» Турусбека Тумонбаева и его главного инженера муниципального Урматбека Шаршеналиева».

«Мэр столицы дал ряд поручений руководителям соответствующих служб, главам районов и руководству МП “Бишкекасфальтсервис” взять на контроль соблюдение календарного графика строительных работ и возложил персональную ответственность за качество исполнения каждого объекта. Подрядным организациям установить специальные знаки на улицах, где ведутся работы. Кроме того, муниципальным службам — проверить правоустанавливающие документы хозяйствующих субъектов, вышедших за красную линию», — говорится в пресс-релизе мэрии города.

Джунушалиев также поручил не вскрывать новые улицы для ведения строительных работ до завершения текущих работ по тротуарам.





