Президент Садыр Жапаров сделал заявление в честь дня информации и печати 7 ноября. В своей речи Жапаров упомянул, что «высоко ценит активную гражданскую позицию сотрудников средств массовой информации».

«С течением времени расширяются возможности изданий, растет число читателей через интернет. В этих условиях возрастает и ответственность работников средств массовой информации за освещение событий, происходящих в жизни общества.

Однако считаю, что многовековая печатная традиция и история отечественных средств массовой информации не утеряны. Влияние «четвертой власти» было и будет мощным двигателем времени», — заявил Жапаров.

Президент отметил, что день журналистов — это общий праздник, потому что «современное общество сейчас трудно представить без информации, без СМИ и профессионального взгляда на происходящее».

«Уважаемые обладатели острого пера, желаю вам всегда оставаться беспристрастными, балансируя интересы сторон и, формируя справедливое мнение в обществе. Пусть каждое ваше слово найдет отклик в сердцах читателей, зрителей, слушателей», — сказал он.

Власти довольно часто заявляют, что в республике никакого давления на СМИ нет, Кыргызстан привержен принципам верховенства закона, а права и свободы человека — одни из высших ценностей в стране.

Тем временем в Кыргызстане усиливается давление на свободу слова и ужесточаются законы, направленные против деятельности СМИ. Сайт «Клоопа» до сих пор заблокирован, вопрос о ликвидации «Клоопа» по иску столичной прокуратуры всё ещё актуален, а в парламенте хотят быстро принять закон «об иноагентах» идентичный российскому.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что «власти взяли курс на подавление критических голосов», упоминая давление на СМИ, НКО и гражданский сектор, а также задержания активистов.



Сейчас Кыргызстан занимает 122-е место во всемирном индексе свободы прессы, опустившись в 2023 году на 50 позиций.

