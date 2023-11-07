Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с днями истории и памяти предков. Его обращение опубликовала пресс-служба администрации президента.

«Мы каждый год официально отмечаем 7–8 ноября как дни истории и памяти предков. Эти памятные дни, история и значение которых насчитывает тысячи лет, включают в себя события многолетней истории кыргызского народа, от важнейших моментов в истории кыргызского народа, пережившего множество сложных и трудных ситуаций, до сегодняшних времен, когда он вступил на путь независимого развития», — сказал Жапаров.

Президент упомянул, что нынешняя независимость республики была заветным желанием предков, и, несмотря на многочисленные кровопролитные войны, кыргызы сохранили себя, свой язык, ценности и историю.

«Мы никогда не забудем основателей нашей государственности – представителей передовой кыргызской интеллигенции таких как Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдыракманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Торекул Айтматов. Мы с благодарностью преклоняемся перед памятью наших предков, ставших жертвами кровавых репрессий. Поэтому 7 ноября отмечается как День памяти жертв политических репрессий», — рассказал Жапаров.

Жапаров отметил, что подписал указ «О праздновании 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области». Событие состоится в 2024 году.

Дни истории и памяти предков появились в Кыргызстане по инициативе экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он объяснял свое решение тем, что Кыргызстану нужно «объективно переоценить события 1916 года, Февральскую и Октябрьскую революции».

По мнению Алмазбека Атамбаева, национально-освободительное восстание 1916 года и последовавшая за ней Октябрьская революция — это два важных для истории Кыргызстана события, которые стали почвой для обретения кыргызской государственности.





