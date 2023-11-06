Суд оштрафовал на 50 тысяч сомов главу айыльного кенеша села Кулунду Лейлекского района Баткенской области, который самовольно продал строительные материалы на 128 тысяч сомов, отправленные жителям этого села, пострадавшим во время вооруженного конфликта. Об этом говорится в судебном решении Баткенской судебной коллегии.

По данным суда, жителям приграничных сел, пострадавшим в вооруженном конфликте 29 апреля 2021 года, жители Сокулукского района в качестве помощи отправил 20 тонн цемента и 25,5 кубов различных деревянных строительных материалов.

41-летний обвиняемый, который с 18 мая 2021 года начал работать председателем айыльного кенеша продал древесину на сумму 110 тысяч сомов в один из магазинов села Интернационал. В октябре того же года он снова продал древесину на сумму 18 тысяч сомов.

Депутаты и жители Кулундинского айыльного кенеша узнали о действиях чиновника и потребовали от него предоставить отчет. Обвиняемый в свою очередь хотел «скрыть или оправдать свое преступление» и в мае 2022 года начал ремонт здания Центра обслуживания населения (ЦОН) в селе, куда направил средства, вырученные от продажи стройматериалов.

Вопрос ремонта здания ЦОН подняли в ноябре 2021 года на собрании жителей села Кулунду, где был объявлен тендер на сумму 181 тысячу сомов. В результате был определен победитель, и между компанией и айыл окмоту был заключен договор на 174 тысячи сомов.

Обвиняемый получил от компании победителя тендера возврат денег в размере 128 тысяч сомов, которые он самовольно потратил на ремонт. Во время следствия с обвиняемого взыскали 128 тысяч сомов, которые перечислили в бюджет Кулундинского айыл окмоту.

27 марта 2023 года решением Лейлекского районного суда чиновника признали виновным по статье «Присвоение или растрата вверенного имущества в значительном размере». Однако его освободили от уголовной ответственности за добровольное возмещение ущерба.

23 июня Баткенский областной суд изменил приговор районного суда и предъявил чиновнику обвинение только по статье «Самоуправство». В результате мужчину оштрафовали на 50 тысяч сомов. Штраф взыскали в пользу государства, а остальная часть приговора оставлена без изменений.

Однако адвокат обвиняемого подал кассационную жалобу в Верховный суд. По его мнению, «обстоятельствам дела дали неправильную оценку». Но 25 сентября Верховный суд оставил в силе решение Баткенского областного суда.

Вооруженный конфликт на границе

28 апреля 2021 года в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибли 36 кыргызстанцев, более 170 жителей получили ранения. В результате конфликта были разрушены несколько домов и социальных объектов. Таджикистан сообщал, что с их стороны погибли 19 человек.

В сентябре 2022 года в Баткенской области произошел более масштабный вооруженный конфликт. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана сообщили о 41 погибшем, а более 20 пострадавших. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.