В день информации и печати 7 ноября юристы «Института Медиа Полиси» выразили поддержку изданию Kaktus.media, которое сейчас судится с «Вечерним Бишкеком». Газета требует опровержения публикации о её банкротстве, и возмещения морального ущерба.

«Мы хотели бы выразить поддержку Kaktus.media в связи с предстоящим 9 ноября рассмотрением кассационной жалобы в Верховном суде.

Юристы «ИМП» на судах первой и второй инстанций обращали внимание, что, во-первых, причинить моральный вред юридическому лицу невозможно, а во-вторых, истцом не были приведены подтверждения того, что ответчик опубликовал недостоверную информацию», — говорится в заявлении «Института Медиа Полиси».

По словам юристов, если информация соответствует действительности, требования о ее опровержении не могут быть удовлетворены. Они считают, что решение Первомайского райсуда Бишкека о взыскании 50 миллионов сомов с журналистки Дили Юсуповой является «применением разрушительной тактики SLAPP — стратегического иска против участия общественности».

«Целью исков SLAPP является цензура и наказание ответчика за высказывания по вопросам, представляющим общественный интерес, путем дорогостоящей и длительной судебной тяжбы. Такой иск также отталкивает других людей от высказываний, которые могут побудить истца преследовать и их. Иск SLAPP представляет собой одновременно запугивание и злоупотребление судебным процессом», — сказали юристы.

«Вечерний Бишкек» подал иск против Kaktus.media в январе этого года. Поводом для иска послужила статья о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и об увольнении сотрудников. Заявитель потребовал опровержения публикации и 50 миллионов сомов от Kaktus.media и нескольких его сотрудников.

23 мая Первомайский райсуд Бишкек частично удовлетворил иск «Вечернего Бишкека» и решил взыскать с ответчика Дили Юсуповой 500 тысяч сомов и еще 500 тысяч сомов с ОФ «Промедиа Плюс» (редакция Kaktus.media). Суд тогда признал, что сообщение о банкротстве «Вечернего Бишкека», опубликованное ранее на сайте Kaktus.media, не соответствует действительности. 4 сентября Бишкекский городской суд оставил в силе это решение.

Статья о закрытии «Вечернего Бишкека» вышла на сайте Kaktus.media 29 декабря 2022 года. Там сообщалось, что с 1 января 2023 года «Вечерний Бишкек» закрывается и вышел последний номер газеты. В издании отмечали, что электронная версия «Вечернего Бишкека» продолжит работу.





