Первая леди Айгуль Жапарова навестила Асель Ногойбаеву, которая пострадала от истязаний бывшего супруга. Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что решительно осуждает случившееся с женщиной, как и вся общественность.

«Наши девочки должны чувствовать себя в безопасности, где бы они не находились. Несмотря на все тяжести, которые выпали на долю Асель, она смелая и яркая личность. Спасибо большое за подарок! Все будет хорошо!» — написала супруга президента и опубликовала фото подарка.

О случае с истязанием 36-летней Асель Ногойбаевой в селе Селекционном Чуйской области стало известно 20 сентября. Тогда пострадавшая поступила в Нацгоспиталь с резаными ранами лица и шеи.

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» и задержала 39-летнего мужчину, который является бывшим супругом пострадавшей.



Это случай вновь актуализировал обсуждение вопроса семейного насилия в Кыргызстане, а также вызвал критику работы судей и правоохранительных органов.

27 сентября Чуйский областной суд приговорил подозреваемого к 8 годам лишения свободы по делу об изнасиловании. Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» еще не передано в суд.