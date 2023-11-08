Топографические рабочие группы Правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 17,98 км кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе Кабмина.

Отмечается, что к такой договоренности достигли по итогам встречи топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации границы, которая прошла с 1 по 8 ноября 2023 в таджикистанском городе Бустон.

«Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики. По итогам встречи подписан соответствующий Протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — добавили в Кабмине.



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Ранее глава Кабмина Акылбек Жапаров говорил, что президенты двух стран поставили задачу своим правительствам решить все вопросы по границе до 2024 года.

2 октября 2023 года главы ГКНБ двух стран по итогам Совместного заседания правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы в Баткене подписали протокол №44.

Как отметили стороны, документ при реализации будет способствовать разрешению пограничных споров. Однако содержание самого протокола не раскрывается.



8 октября стало известно, что топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 43,32 км кыргызско-таджикской государственной границы. Затем они согласовали еще 13,98 км госграницы.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погиб 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.