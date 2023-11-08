Первые электробусы прибудут в Бишкек в первой половине 2024 года. Об этом со ссылкой на вице-мэра столицы Максатбека Сазыкулова пишет «Азаттык».

По словам Сазыкулова, всего было закуплено 120 электробусов.

«Прибытие 120 электробусов ожидается в I-II кварталах следующего года. Это очень удобные автобусы, которые работают за счет электроэнергии. Качество такое же как у троллейбусов, но они более мобильные. Одного заряда хватает на 300 километров», — пояснил он в интервью.



Эти электробусы закупают на средства от Азиатского банка развития (АБР). Банк выделил на покупку электробусов $50,65 млн, половина из которых кредит, а остальное грант.

Ранее в мэрии Бишкека сообщали, что в миллионном городе есть нехватка общественного транспорта. Эту проблему власти пытаются решить, ввозя новые автобусы.

В мае президент Садыр Жапаров во время своего визита в Китай посетил завод Zhongtong bus Holding Co. По итогу стало известно, что Кыргызстан закупит 1000 автобусов у этой компании. Первые автобусы начали прибывать в Бишкек в августе. По данным мэрии, все 1000 автобусов прибудут в Бишкек до второго квартала 2024 года.

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