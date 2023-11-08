Жительницу Араванского района Ошской области поместили под стражу на два месяца после видео, на котором она избивает своих двухлетних дочерей-близняшек. Об этом 8 ноября сообщили в УВД Ошской области.

Видео инцидента накануне распространилось в сети. В милиции рассказали, что факт избиения детей зарегистрировали 6 ноября электронном журнале учета информации (ЖУИ) и начали следственные действия. В ходе следствия выяснилось, что избила своих детей их мать, 21-летняя Д.С.



По факту избиения возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Как сообщили в УВД, давая показания, задержанная сообщила милиции, что избила детей за то, что они помочились.

«В настоящее время назначаются экспертизы с целью выявления телесных повреждений и психический расстройств у детей, работу проводят соответствующие государственные социальные учреждения. […] Араванский райсуд 7 ноября рассмотрел меру пресечения задержанной и оставил ее под стражей на два месяца», — рассказали в милиции.

По словам замакима по соцвопросам Бактыбека Осмонова, сейчас дети находятся в больнице под присмотром отца и родственников. Сообщается, что мужчина был в России и вернулся в Кыргызстан 6 ноября.

«В этом айыльном аймаке есть два соцработника. Как только распространилось видео мы связались с милицией и отделом соцразвития. […] Ведется следствие. […] Если выяснится, что она и раньше так избивала детей, заберем девочек под опеку государства. Есть фостерные семьи, где за каждого ребенка выделяют по 18 тысяч сомов», — сказал Осмонов в интервью изданию Turmush.

Глава С.Юсуповского айыл окмоту Насридин Абдураимов в свою очередь сообщил, что семья получала помощь от соцработников. По его словам, видео с избиением сняла младшая сестра нынешнего мужа задержанной (близняшки от первого брака — прим.ред.), так как в избиении детей могли обвинить ее брата.

Фото на главной: Turmush.