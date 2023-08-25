Мэрия Бишкека в 2023 году планирует выделить ГУВД 40 млн сомов на закупку камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Об этом говорится в проекте соглашения о сотрудничестве между муниципалитетом и МВД, опубликованном на сайте Бишкекского городского кенеша.



Согласно документу, выделенные деньги направят «для приобретения серверного оборудования, камер видеонаблюдения и других аппаратных устройств, в том числе лицензию программного обеспечения для построения систем видеонаблюдения (VMS) из расчета приобретаемых камер, бортового программно-аппаратного комплекса (с функцией идентификации лиц, распознавания номеров автотранспортных средств) и комплектующих для установки на территории Бишкека».

Также в проекте говорится, что муниципалитет при наличии средств в местном бюджете ежегодно должен предусматривать средства на приобретение камер видеонаблюдения с согласия Бишкекского горкенеша.

МВД же обязано из собственных средств ежегодно обеспечивать обслуживание этих камер видеонаблюдения и серверов. Кроме того, министерство должно обеспечить право доступа уполномоченному органу мэрии к просмотру видеоматериалов с камер, предоставлять по запросу мэрии информацию о персональных данных лицам, совершивших административные правонарушения и в течение трех лет рассмотреть возможность модернизации программы для автоматической фиксации административных правонарушений.

С февраля 2023 года в центре Бишкека начали устанавливать камеры с функцией распознавания лиц. Отмечалось, что эти камеры помогут выявлять правонарушителей, следить за соблюдением ПДД и фиксировать правила общественного поведения.



В июне в МВД сообщили, что на территории Кыргызстана заработала система распознавания лиц, способная идентифицировать объявленных в межгосударственный розыск людей в странах СНГ. Тогда ведомство отчиталось о задержании 57 человек за 10 дней. В числе задержанных была и российская активистка Алена Крылова, в отношении которой в России возбуждено уголовное дело. Она вместе с еще одним российским активистом — Львом Скорякином — сейчас находятся под стражей в СИЗО-1. Оба попросили политическое убежище в Кыргызстане.





