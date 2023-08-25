В Министерстве экономики заявили, что Казахстан нарушает основополагающие принципы ЕАЭС, ограничивая свободу передвижения товаров из Кыргызстана. В последние дни на кыргызско-казахской границе наблюдается большая очередь из большегрузных автомобилей, направляющихся из Кыргызстана в соседнюю республику.



В ведомстве рассказали, что 24 августа прошло выездное совещание на контрольном пункте пропуска (КПП) «Ак-Тилек», в котором приняли участие представители государственных органов КР и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ознакомились с ситуацией на кыргызско-казахской границе. Отмечается, что это совещание состоялось по инициативе Минэкономики.



Замминистра экономики Назарбек Малаев на совещании заявил, что с 20 августа из-за скопления фур на границе «наблюдается напряжение».

«Данная ситуация обусловлена с ужесточением контрольно-досмотровых мероприятий с казахстанской стороны на КПП, что значительно замедлила пропуск грузовых автомобилей в сторону Казахстана. Вместе с тем, казахстанская сторона нарушает один из основополагающих принципов функционирования единого рынка ЕАЭС — ограничивает свободу передвижения товаров», — отметили в Минэкономики.



В министерстве отметили, что «подобная ситуация носит системный характер и казахстанская сторона каждый раз находит разные причины, чтобы замедлить пропуск грузовых машин, следующих из Кыргызстана в Казахстан».

«Сложившаяся ситуация на границе, безусловно, негативно сказывается во внешнеэкономической деятельности Кыргызстана. Наши предприниматели несут большие убытки и не могут своевременно исполнить имеющиеся обязательства перед партнерами. Также среди простаивающего груза имеются скоропортящиеся продукты, несвоевременная доставка которых чревата большими финансовыми потерями», — заключили в ведомстве.



В свою очередь в ЕЭК сообщили, что Казахстан 24 августа увеличил пропуск транспорта на границе с Кыргызстаном с 2-3 машин до 8-9 машин в час.



По поводу скопления грузовых машин на кыргызско-казахской границе высказался и глава Кабмина Акылбек Жапаров. На внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, который прошел 24 августа в Армении, Жапаров отметил «важность устранения всех барьеров для свободного передвижения товаров, капитала, услуг и трудовых ресурсов».

Сообщения о скоплении грузовых машин на КПП «Ак-Тилек» на границе Кыргызстана и Казахстана стали появляться с 20 августа. В Погранслужбе КР сообщили, что по состоянию на 12:00 24 августа в очереди на выезд из республики на всех четырех КПП находились более 600 фур. Отмечается, что пункты пропуска с кыргызской стороны функционируют в повседневном режиме.



В свою очередь в Погранслужбе Казахстана, комментируя затор на кыргызско-казахской границе, заявили, что «реализуется комплекс мер по противодействию противоправной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу». При этом в ведомстве отметили, что «каких-либо ограничительных мер не вводилось и пункты пропуска работают в штатном режиме».

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