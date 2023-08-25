Первый свергнутый президент Аскар Акаев в интервью российскому телеканалу RT заявил, что Кыргызстан «должен поддержать Россию» во вторжении в Украину. Так он ответил на вопрос журналиста о том, что в Кыргызстане были осуждены граждане, которые участвовали в боевых действиях в Украине на стороне России, и что об этом думает Акаев.

«Я в деталях этого не разбирался, но я хочу сказать, что Кыргызстан, как союзник России, и как член Евразийского экономического союза, и член ОДКБ, конечно, должен поддерживать Россию. И Россия в этом нуждается сегодня. Как раз в такие трудные дни и познаётся союзник», — сказал он.

Сам Акаев вместе с семьёй сейчас живёт в России куда сбежал после революции 2005 года — первой насильственной смены власти в истории независимого Кыргызстана. Именно тогда Акаева свергли с его поста президента.

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Российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года и ведут военные действия на территории Украины по сей день. Военную агрессию России осудили десятки стран, в том числе США и европейские государства, введя жесткие санкции в отношении РФ.



В вопросе вторжения России в Украину власти Кыргызстана официально придерживаются нейтралитета. Однако через республику в РФ, вероятно, поступают санкционные товары. По этой причине США ввели санкции в отношении пяти компаний из Кыргызстана, причастных, по мнению Вашингтона, к поставкам санкционных товаров в Россию.

После введения санкций в ГКНБ заявили, что «ни само кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании не причастны к нарушению режиму соблюдения, введенных США и западными странами, санкционных ограничений по отношению к России». Однако допустили, что к нарушению санкционных мер могут быть причастны частные компании.

По данным ООН, на 14 августа из-за войны в Украине погибли как минимум 9 444 мирных жителей. Ещё почти 17 тысяч человек получили ранения. Однако в организации отмечают, что, вероятно, количество жертв намного больше. Об этом говорят и украинские власти.



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