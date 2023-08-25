Мэрия Бишкека снова планирует выделить отдельные полосы для общественного транспорта. Об этом изданию Kaktus.media рассказал и.о. вице-мэра Бишкека Максат Сазыкулов.

Ввести отдельные полосы планируется после того, как местные власти полностью урегулируют вопрос с безналичной оплатой. Сазыкулов говорит, что это случится примерно в начале сентября.

На первом этапе полосы для общественного транспорта хотят ввести по Южной магистрали (от 12-го микрорайона до улицы Байтика Баатыра) и по Байтика Баатыра (от магистрали до проспекта Жибек-Жолу).

«То есть крайняя правая полоса будет выделена только для общественного транспорта — автобусов, троллейбусов, маршруток. Частный транспорт заезжать туда не сможет и за это будет караться административными взысканиями. Это даст нам скоростной режим, комфортное передвижение наших автобусов, троллейбусов без пробок. Соответственно, это сделает более-менее популярным наш общественный транспорт», — сказал чиновник.

Второй этап создания отдельных полос для общественного транспорта планируется начать на проспектах Чуй и Жибек-Жолу. По словам Сазыкулова, мэрия будет рассматривать и «верхние улицы, где ездит основной поток общественного транспорта».

«Город должен пользоваться комфортным общественным транспортом, — считает чиновник. На такси ездить не все могут: политика такси у нас тоже очень сильно изменилась, стала слишком дорогой. С этим мы не согласны. Поэтому мы хотим обеспечить нашим горожанам комфортное передвижение на общественном транспорте с 05:30 до как минимум 22:00-23:00, чтобы каждый горожанин знал, когда и во сколько, точно ли приедет его троллейбус или автобус».

Сазыкулов сказал, что вопрос создания отдельных полос местные власти в составе специальной комиссии прорабатывали несколько лет.

Власти действительно не первый год пытаются ввести отдельные полосы для общественного транспорта в Бишкеке. В 2021 году мэрия предлагала запустить пилотный проект на улице Токомбаева и проспекте Жибек-Жолу.





