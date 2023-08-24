Правозащитница Гульшайыр Абдирасулова рассказала, что занимается хронологией событий, которые касаются мирных собраний в стране. Об этом она рассказала на своей странице в Фейсбук.

Абдирасулова отметила, что вместе с хронологией занимается сравнительным анализом.

«Так вот, за все годы моей практики, никогда еще граждан не привлекали к уголовной ответственности только лишь за попытку организовать мирное собрание. Никогда!» — подчеркнула она.

Абдирасулова добавила, что мирные собрания проводились всегда, а «власть после года своего существования пыталась закрутить гайки».

«Но даже в этом случае это были административные меры, не уголовные. И были юрты, и перекрытия дорог в Джалал-Абаде в поддержку [Камчыбека] Ташиева, и родственники действующего президента [Садыра] Жапарова выходили на мирные собрания, но никогда власть не привлекала к уголовной ответственности только лишь за попытку организовать мирное собрание», — написала правозащитница.

Свое заявление Абдирасулова опубликовала на фоне ареста писателя Олжобая Шакира. Его задержал ГКНБ, обвинив в призывах к массовым беспорядкам, неподчинению требованиям сотрудников МВД и попытке захвата власти.

Ранее публицист на своей странице в Фейсбуке сообщил, что 31 августа намерен провести митинг против передачи Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.

Мирные собрания в центре Бишкеке запрещают проводить уже второй год. Последний раз власти продлили этот запрет с 1 июля до 1 октября 2023 года.

Согласно решению суда, митинговать нельзя в следующих местах:

площадь Ала-тоо;

бульвар Эркиндик — от улицы Линейной до проспекта Чуй;

возле зданий администрации президента и Жогорку Кенеша;

в парке им. Панфилова;

в сквере им. Турсунбаевой;

у здания Верховного суда;

возле посольства России;

возле здания ГКНБ.

Запрет не касается государственных и муниципальных официальных мероприятий. Другие митинги и акции должны проходить в сквере имени Максима Горького по улице Исанова.