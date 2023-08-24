В связи со смертью 23-летнего Бекбола Аманкулова в селе Бостери Иссык-Кульской области задержаны еще два сотрудника милиции. Об этом 24 августа «Клоопу» сообщили в областной милиции.

По информации УВД области, сотрудников полка спецназначения МВД задержаны 22 августа. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебным положением».

Меру пресечения подозреваемым суд рассмотрит 24 августа.

Ранее, 14 августа, в МВД сообщили о задержании четырех подозреваемых в убийстве 23-летнего Бекбола Аманкулова. Парень умер в ночь на 6 августа в пансионате «Золотые пески» в селе Бостери.

Задержанным по подозрению в убийстве от 28 до 32 лет. Их поместили под стражу на два месяца.

Друзья и родные погибшего утверждали, что Аманкулов погиб после массовой драки. Милиция по факту смерти парня возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

В МВД рассказали, что во время расследования случившегося милиция допросила около 100 человек, из которых 44 в качестве свидетелей: работников баров, кафе, ресторанов и магазинов, расположенных вблизи места происшествия.

Кроме того, по делу о смерти Аманкулова задержаны трое сотрудников милиции. Известно, что один из них был командиром полка спецназначения и двое рядовые. Сотрудники подозреваются в том, что они «пытались скрыть драку и преступление, совершенное в отношении жителя Таласа» на берегу Иссык-Куля.

Родственники и друзья погибшего были недовольны ходом расследования случившегося и обращались к президенту.

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По делу о смерти 23-летнего парня на Иссык-Куле задержаны трое милиционеров