В Тверской области России вечером 23 августа разбился самолет, который связывали с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным — спустя ровно два месяца после его несостоявшегося мятежа.

Росавиация опубликовала список из 10 погибших, в котором значатся имя и фамилия Пригожина и командира наемников Дмитрия «Вагнера» Уткина. Кремль пока официально не подтверждал их гибель, а СМИ пишут, что у Пригожина есть двойники.

Тем временем приближенный к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone сообщил о смерти Пригожина и Уткина с подписью о том, что «даже в Аду они будут лучшими». А в здании «Вагнер-Центра» в Санкт-Петербурге ночью на 24 февраля зажгли свет в окнах в форме креста.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Назначены все необходимые судебные экспертизы, причины авиакатастрофы еще выясняются.

Крушение самолета

О крушении самолета стали сообщать около 19:20 по московскому-времени. Тогда телеграм-канал Readovka писал, что в Бологовском районе Тверской области разбился военный самолет.

Самолет, судя по всему, стал разрушаться уже в воздухе — на кадрах, записанных очевидцами, видно падение отдельных обломков.







По данным Flightradar, самолёт набирал высоту перед падением. Это означает, что «произошедшее было быстрым и неожиданным», считает The Bell.

Разбившийся самолет оказался бизнес-джетом Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, который связывают с Пригожиным.

Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Спустя два часа после его крушения телеграм-канал Grey Zone сообщил, что второй частный борт принадлежащий Пригожину курсирует в небе над Москвой. Позже бизнес-джет приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево.

Что сейчас говорят о предположительной смерти Пригожина и Уткина?

«Герой России, настоящий патриот своей Родины — Евгений Викторович Пригожин погиб в результате действий предателей России. Но даже в Аду он будет лучшим!» — написал Grey Zone в своем некрологе.

О предполагаемой смерти Пригожина и Уткина высказались и в русском добровольческом корпусе (РДК) — воинском формировании, состоящем в основном из этнических русских, которые воюют на стороне Украины. В РДК считают, что если информация о смерти правдива, то было «обезглавлено одно из самых эффективных подразделений» России. Теперь же, с их слов, «борьба элит» перешла в фазу «откровенной резни».

Издание «Холод» сделало обзор реакций российских пропагандистов и так называемых «военкоров» на произошедшее. Их мнения разделились – они подозревают в убийстве руководства «Вагнера» как российские, так и украинские власти.

«Предположительно, самолет Евгения Викторовича Пригожина был сбит двумя ракетами [российской зенитной ракетной системы] С-400. Недалеко от точки сбития стоит С-400», – написал «военный блогер» Владимир Романов. Политолог Сергей Марков тем временем уверен, что авиакатастрофа – «наверняка теракт Украины».

При этом, в Следственном комитете изданию «Коммерсантъ» заявили, что для версии о теракте пока нет никаких оснований.

Президент США Джо Байден намекнул, что за вероятной гибелью Пригожина может стоять Владимир Путин.

«Я не удивлен. В России происходит не так много того, за чем не стоит Путин», — цитирует Байдена агентство Reuters.

Версия о двойниках

Русская служба Би-Би-Си заявила, что заявление Росавиации не является официальным подтверждением смерти основателя ЧВК «Вагнер», так как и у Пригожина, и у Уткина были «двойники» — граждане, которые официально меняли фамилию, имя и отчество, и становились их полными тезками.

Ранее журналисты издания рассказали про Руслана Юнусова, который в 2018 году после смены документов стал полным тезкой Евгения Пригожина. Сейчас Юнусов отбывает наказание в одной из российских колоний строгого режима. Уже будучи в заключении он захотел вернуть свое прошлое имя, но суд ему в этом отказал. В своем решении судья сослался на то, что для смены имени гражданину необходимо лично прийти ЗАГС.

Газета The New York Times утверждала, что в начале июля Пригожин, возможно, использовал двойников, чтобы маскировать свои перемещения. Однако в Пентагоне не были уверены в этой информации.

В марте 2021 года журнал «Фонтанка» писал, что похожий на Пригожина человек, якобы являющийся его двойником, прибыл в Литву для возможной провокации. Источником служил отчет Департамента госбезопасности страны, но на данный момент этот отчет недоступен. В «Собеседнике» же написали, что человек, сильно напоминающий Пригожина, действительно присутствовал в Вильнюсе, однако не в марте, а в конце февраля.

ЧВК, мятеж и кыргызстанцы-вагнеровцы

Частная военная компания Вагнера или «Группа Вагнера» — неофициальное вооруженное формирование. В российских СМИ ее называют частной военной компанией, которую, по данным издания The Bell, негласно курировало Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.

Также СМИ писали, что ЧВК Вагнера владеет «повар» президента России Владимира Путина Евгений Пригожин. По данным СМИ, наемники ЧВК Вагнера участвовали в вооруженных конфликтах в украинском Донбассе в 2014 году, в Сирии, а также в африканских странах.

ЧВК приняла участие и в полномасштабном вторжении России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Особенную известность получили бои за украинский город Бахмут, который «Вагнер» штурмовал около девяти месяцев. К концу мая 2023 года ЧВК все-таки удалось захватить его.

При этом Пригожин постоянно критиковал руководство Минобороны России за недостаточную поддержку и постоянно требовал у него боеприпасы для ЧВК. Одно из таких обращений стало своеобразным мемом в интернете.

Журналисты «МедиаХаба» выпустили расследование о том, что «Вагнер» вербует граждан стран Центральной Азии, в том числе Кыргызстана на войну в Украине. Всего сегодня из открытых источников известно, что как минимум 17 кыргызстанцев, погибших на войне в Украине, ушли на фронт вместе с ЧВК Вагнера. В основном это люди, ранее осужденные в России.

23 июня Пригожин обвинил российскую армию в ракетной атаке на тыловой лагерь ЧВК Вагнера и объявил вооруженный поход «вагнеровцев» на Москву. Его целью Пригожин назвал привлечение к ответственности министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

За сутки наемники ЧВК захватили город Ростов-на-Дону и отправились колонной на Москву. Но уже вечером 24 июня – якобы после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко – Пригожин остановил наступление на столицу и объявил о возвращении бойцов в места дислокации их соединений.



После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело, которое ФСБ уже успела завести на Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Беларусь». По данным СМИ, во время мятежа ЧВК погибли не менее 10 российских военнослужащих.