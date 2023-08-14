В МВД сообщили о задержании четырех подозреваемых в убийстве 23-летнего Бекбола Аманкулова. Парень умер в ночь на 6 августа в пансионате «Золотые пески». Друзья и родные погибшего утверждали, что Аманкулов погиб после массовой драки.



Как сообщили в МВД, 8 августа по факту смерти парня возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



В ведомстве рассказали, что в ходе расследования случившегося милиция допросила около 100 человек, из которых 44 в качестве свидетелей: работников баров, кафе, ресторанов и магазинов, расположенных вблизи места происшествия. Как отметили в милиции, некоторые из допрошенных в качестве свидетелей граждан, дали ложные показания, их действиям даётся правовая оценка.

Задержанным по подозрению в убийстве от 28 до 32 лет. Их поместили под стражу на два месяца.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается», — добавили в МВД.



О смерти молодого человека стало известно 6 августа. При первичном осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было.

По данным милиции, погибший с друзьями отдыхали в баре, расположенном на берегу озера. Во время отдыха, погибший повздорил в баре с неизвестными, а позже его друг обнаружил его в бессознательном состоянии вне зоны бара. Родственники и друзья погибшего были недовольны ходом расследования случившегося и обращались к президенту.

7 августа стало известно, что расследование этого дела под личный контроль взял Садыр Жапаров. До этого он поручал милиции и своему полпреду в Иссык-Кульской области усилить обеспечение безопасности отдыхающих и туристов.

