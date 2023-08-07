Президент Садыр Жапаров взял на личный контроль дело о смерти 23-летнего Б.А. (Бекбол Аманкулов) в селе Бостери Иссык-Кульской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.



По его словам, президент поручил правоохранительным органам «провести всестороннее и объективное расследование обстоятельств произошедшего».

О смерти парня стало известно 6 августа. В сети распространилось видео с обращением брата и друзей погибшего. Они заявляли, что в ночь на 6 августа в пансионате «Золотые пески» была массовая драка, в результате которой и умер 23-летний парень.



Однако, в милиции, комментируя смерть парня, сообщили, что на теле погибшего нет каких-либо следов насильственной смерти.

По их данным, погибший с друзьями отдыхали в баре, расположенном на берегу озера. Во время отдыха, погибший повздорил в баре с неизвестными, а позже его друг обнаружил его в бессознательном состоянии вне зоны бара и позвал на помощь людей. На помощь пришёл другой отдыхающий, который представился медработником. Он стал оказывать погибшему первую помощь, но заметил, что он заглотил язык и чтобы его вытащить стал разжимать челюсть пострадавшему. В это время подъехала бригада скорой помощи и продолжила оказывать помощь. Однако попытки привести в чувство парня оказались тщетными.



Для установления причины смерти 23-летнего парня назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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