Председатель партии «Социал-Демократов» Темирлан Султанбеков на своей странице в Фейсбуке поделился общей фотографией с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. Это первое фото Атамбаева после того, как он улетел в Испанию на лечение после выхода из колонии.



На фотографии Атамбаев стоит с главой правительства Испании и лидером социалистической рабочей партии Педро Санчесом. На фото также запечатлены супруга бывшего президента Раиса Атамбаева, сын Атамбаева и депутат Бишкекского горкенеша Кадырбек Атамбаев и сам Султанбеков.



«Мы поздравляем главу правительства Испании Педро Санчеса с победой его коалиции на выборах! […] Спасибо руководству Испании, что после победы на выборах, сконцентрировались на укреплении связей с нашей партией», — написал лидер «Социал-Демократов».



14 февраля Атамбаева освободили из колонии №27 в селе Молдовановка Чуйской области. До этого Верховный суд отменил приговор политику по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, по которому Атамбаева осудили на 11 лет.

Кроме этого Первомайский райсуд Бишкека разрешил бывшему президенту выезд за пределы Кыргызстана на лечение. Сторонники Атамбаева сообщали, что лечиться политик будет в Испании якобы по личному приглашению премьер-министра Педро Санчеса.

При этом Атамбаев все еще остается фигурантом несколько уголовных дел, которые до сих пор рассматриваются в судах.