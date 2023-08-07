В Оше обрушилась часть строящегося надземного перехода. Об этом стало известно 5 августа. Видео обрушения опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BespredelKG (@bespredelkg30)

На видео можно заметить, что на одной из части строящейся надземки на пересечении улиц Масалиева и Навои нет бетона, а железные подпорки лежат на земле.

В мэрии Оша сообщили, что информация в соцсетях о том что «рухнул мост» не соответствует действительности. В муниципалитете заверили, что «основная конструкция перехода не пострадала».



«Ничего не случилось. То что сейчас говорят, на той части во время заливки бетона были технические недочеты, из-за этого бетон, который заливали, просто вытекла. Никто не пострадал. А нанесенный ущерб стройкомпания будет возмещать сама», — отметили в мэрии.



Кольцевой надземный переход в Оше начали строить в мае этого года. Его стоимость оценивается в 45 млн 297 тысяч сомов. Строительством надземки занимается «Сапат Курулуш ЛТД», которой руководит, по данным Минюста, Амантур Абылов.

Столичная мэрия утверждает что после реализации проекта «город избавится от пробок». Строительство перехода планируют завершить осенью этого года.



Ранее «Клооп» рассказывал о строительстве этой надземки и о том, почему этот проект не нужен. Тогда урбанистка Алтынай Ногойбаева говорила, что переход не решит проблемы пробок и предложила альтернативные варианты решения проблем.

Читать еще: В Оше начали строить надземный переход за 45,3 млн сомов. Объясняем (мэрии), почему это бесполезно