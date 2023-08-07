Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вручил ключи от нового дома Айзаде Абдуллаевой, которая жила со своими пятью детьми в палатке в селе Октябрь Чуйской области. Видеосюжет об этом опубликовал телеканал Region TV 5 августа.

В какую стоимость обошлось строительство дома не сообщается. В видео глава ГКНБ сообщил, что дом построили за пять месяцев. В нем имеется четыре комнаты и отопление.

Ташиев пообещал женщине построить новый дом в апреле этого года. Это произошло после того как издание Bulak.kg опубликовало видеоматериал о том, что Абдуллаева вместе со своими детьми вынуждена жить в палатке во дворе одного из сельчан, потому что у нее нет жилья.

Это не первый случай, когда Ташиев публично помогает гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Однако общественности не всегда известны источники средств, на которые глава ГКНБ оказывает помощь.

В марте 2022 года стало известно, что Ташиев построил дом для жительницы села Барпы Сузакского района Гульжан Абдыразак, у которой было заболевание почек. Тогда источники средств не назывались. Также он построил дом для матери-одиночки Гульшайыр Ташполотовой из села Улгу Сузакского района. Отмечалось, что дом построили за 33 дня, но за какие деньги также неизвестно.