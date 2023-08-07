Группа активистов на портале Change.org организовала сбор подписей под петицией о запрете майнинга в Кыргызстане.



Они обратились в Комиссию по ценным бумагам США (Securities Exchange Commission) с просьбой наложить санкции на компании, занимающиеся добычей криптовалюты на территории Кыргызстана. Они считают, что эти компании необоснованно используют государственные сети (подстанции, ЛЭП, электрооборудование) и государственное электричество.



«Наши земли и ресурсы страдают от незаконной деятельности майнинговых ферм, которые изнашивают наши государственные сети и приводят к экологическим и экономическим проблемам. Эти компании работают в промышленных масштабах, используя государственное электричество и сливая запасы воды на водохранилищах, что ведет к веерным отключениям электроэнергии и дальнейшему ухудшению экономической активности населения», — говорится в обращении.



Кроме того, активисты попросили наложить санкции на Алексея Ширшова, который, по их данным, «планомерно уничтожает энергетику Кыргызстана с 2008 года, применяя мошеннические схемы в сфере энергетики через свою команду».



«Поэтому мы настоятельно требуем незамедлительного закрытия всех майнинговых компаний на территории Кыргызстана, которые нарушают закон о праве коренных народов на использование и контроль над ресурсами. Также требуем закрыть все посреднические компании в энергетике, которые манипулируют разрешениями в энергетической сфере в своих частных интересах», — обратились они.

Майнинг-ферма в Кемине



Ранее «Клооп» и «Азаттык» выпустили два отдельных расследования о майнинговой компании «Соларкоин» в Кемине в Чуйской области. В расследованиях говорилось, что на фоне энергокризиса в стране майнинговая-ферма продолжает потреблять огромные объемы электричества, которой хватило бы Нарынской области на целую неделю. Также журналистам удалось найти связи майнинг-фермы с членами совета директоров государственных энергокомпаний.

Однако после выхода расследования министр энергетики Таалайбек Ибраев заявил, что майнинг-ферма в Кемине отказалась от кыргызской электроэнергии. По его словам, «Соларкоин» будет покупать электроэнергию у казахской фирмы и платить Кыргызстану за транзит электричества 23 тыйына — это принесет всего 17 млн сомов.



Кроме того, ожидается, что майнинг-ферма будет открыта на Камбар-Атинской ГЭС-2. Ранее «Клооп» выяснил, что майнинг-ферму на ГЭС должна построить компания «МТБ Строй», которая связана с семьей свергнутого президента Бакиева.



Власти Кыргызстана заключают соглашения с майнинг-фермами несмотря на то, что энергетический сектор страны находится в кризисе. По этой причине в стране с 1 августа ввели режим ЧС в энергетике из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии. Режим, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.

Из-за проблем в энергосекторе замглавы Кабмина Бакыт Торобаев в начале июля поручал соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.

