Президент Садыр Жапаров подтвердил, что в Кемине в Чуйской области действительно работает майнинг-ферма, разрешенная государством. Жапаров высказался сразу после расследования журналистов о том, что на фоне кризиса в энергетике государство продает огромные объемы дефицитного электричества крупной майнинговой компании «Соларкоин».

В интервью госинформагентству «Кабар» Жапаров объяснил, что ферма приносит государству только доходы и работает она когда «есть излишки электроэнергии».

Также президент высказался о строительстве майнинг-фермы на Камбар-Атинсокой ГЭС-2, которую построит компания, связанная с семьей свергнутого президента Бакиева.

Майнинг в Кемине



Глава государства заявил, что майнинг осуществляется по самому высокому тарифу в 5,04 сома за киловатт. По его словам, мощность Кеминской подстанции позволяет содержать майнинг-ферму.



«Летом у нас электроэнергия генерируется в достаточном объеме, и даже есть излишки, которые мы не можем никому продать. Поэтому мы разрешаем такую деятельность на тех участках, где позволяет мощность, чтобы в энергосектор поступали доходы. Если в зимний период будет ощущаться нехватка, то мы приостановим работу таких ферм. Остальные девять месяцев они могут работать», — заявил Жапаров.

По словам главы государства, майнинг-ферма в Кемине за шесть месяцев перечислила энергетикам 480 млн сомов и уплатила 225 млн сомов в виде налогов. Он отметил, что эти средства направили «на нужды государства и населения», а майнинговая-ферма «впредь будет платить налоги в местный бюджет и способствовать развитию района».

«Дефицит электроэнергии у нас ощущается в зимний период. Недостающий объем мы импортируем из других государств по 3 сома. Продавая электричество майнинг-фермам по тарифу 5,04 сома, у нас остается 2,04 сома чистой прибыли. Это еще приумножается налоговыми поступлениями. Государство извлекает только выгоду, а не вред», — утверждает президент.



Ранее «Клооп» и «Азаттык» выпустили два отдельных расследования о майнинговой компании «Соларкоин» в Кемине. В расследованиях говорилось о том, что на фоне энергокризиса в стране майнинговая-ферма продолжает потреблять огромные объемы электричества, которой хватило бы Нарынской области на целую неделю. Также расследователям удалось найти связи майнинг-фермы с членами совета директоров государственных энергокомпаний.

Майнинг на Камбар-Атинской ГЭС-2

Прокомментировал Жапаров и планы по строительству майнинг-фермы в Камбар-Атинской ГЭС-2. Ранее «Клооп» выяснил, что майнинг-ферму на ГЭС должна построить компания «МТБ Строй», которая связана с семьей свергнутого президента Бакиева.

Камбар-Атинскую ГЭС-2 ввели в эксплуатацию в 2010 году. ГЭС вырабатывает 120 МВт, но пропускная способность линий рассчитана до 90 МВт. В итоге, по словам президента, 30 МВт испаряется.



Президент говорит, что за 13 лет республика лишилась 6 млрд 816 млн кВт/ч электроэнергии (3 млрд 275 млн сомов). Он считает, что за это можно привлечь к ответственности прежних руководителей.

«Сейчас мы позволили [внутри Камбар-Атинской ГЭС] установить майнинг-ферму до 30 МВт. Только на строительство этой фермы уйдет порядка $20 млн. Построит ее инвестор. Как только заработает майнинг-ферма, не будет тех самых потерь. Заработанные деньги будут уходить энергетикам или, если быть точнее — обычному народу. Каждый тыйын, каждый кВт будет на контроле у энергетиков. Все будет автоматизировано и под нашим контролем. Мы прежде чем начать какое-либо дело, отмеряем не семь, а семьдесят раз, а потом делаем решительные шаги. Мы сразу же откажемся от дел, наносящих ущерб государству», — отметил он.

В заключение президент обратился к тем, «кто во всем ищет только негатив».

«Какая бы тема ни была, надо ее досконально изучить и лишь потом публиковать материал. От попыток ввести народ в заблуждение не будет никакого толка. Сегодня это не тот народ, который был 30 лет назад. Сегодня народ просвещенный, будь это экономический вопрос или политический», — говорит глава государства.



Он добавил, что до конца этого года введут в эксплуатацию несколько ГЭС и республика в будущем откажется от импорта электроэнергии из-за рубежа зимой, и станет со следующего экспортировать электроэнергию в Пакистан и Афганистан.



Энергосектор Кыргызстана сейчас находится в глубоком кризисе. Потребление электричества населением растет с каждым годом, а производить больше энергии Кыргызстан пока не может.



С 1 августа в республике введут режим ЧС в энергетике из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии. Режим, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.



Однако в этом году ситуация с дефицитом может усугубиться, так как Токтогульское водохранилище, главный источник электроэнергии для страны, не наполняется.

Уже в начале июля замглавы Кабмина Бакыт Торобаев поручал соответствующим ведомствам «строго контролировать лимиты на потребление электричества» из-за низкого притока воды в водохранилище. По прогнозам, в октябре 2023 года объем воды в водохранилище составит около 12,4 млрд кубометров, что на 2 млрд меньше планируемого.

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