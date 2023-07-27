В конце мая этого года Минтруда сообщило о подписании соглашения о трудоустройстве в России между Центром трудоустройства граждан за рубежом и Особой экономической зоной «Алабуга» Республики Татарстан. Как отмечали в ведомстве, отныне «кыргызстанцы смогут легально трудоустроиться в лучшей особой экономической зоне Европы».



Однако, как выяснили журналисты в Татарстане организовано массовое производство иранских беспилотников «Шахед», к сборке которых привлекают студентов местного колледжа.

Что такое «Алабуга»?

«Алабуга» — особая экономическая зона (ОЭЗ) в Елабужском районе Татарстана. С 2015 по 2017 год она удостаивалась титула лучшей ОЭЗ в Европе для крупного бизнеса по версии журнала fDiIntelligence.

Однако после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину в феврале 2022 года многие иностранные компании, планировавшие стать резидентами «Алабуги» и строить там свои предприятия, отказались от этих планов. Кроме того, из «Алабуги» начали уходить крупные резиденты, среди них — американский автоконцерн Ford.

Студенты собирают «Шахеды»

В конце июня — середине июля в ряде кыргызстанских СМИ и телеграм-каналах появилось объявление о старте набора на программу «Алабуга Старт». Программа предлагает кыргызстанкам от 18 до 22 лет трудоустройство на композитное производство с зарплатой более $600 и обучение на базе одного из технологических колледжей — КАИ.

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24 июля журналисты издания «Протокол» и YouTube-канала «РЗВРТ» выпустили расследование, в котором рассказали, что студентов колледжа «Алабуга Политех» привлекают к сборке иранских ударных беспилотников «Шахед» (Shahed-136).

По данным журналистов, зарплата студентов, участвующих в производстве дронов, зависит от выполнения плана, но в среднем они получают 30–40 тысяч рублей в месяц. При этом учащиеся рассказали, что иногда им приходится работать по несколько дней без сна и «практически без еды».

На вопрос, почему студенты не выступают против такого отношения к ним, один из них ответил: «Все боятся. Мне вообще нельзя этого говорить. Руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу».

Одна из студенток рассказала журналистам, что учащимся запрещено разглашать информацию об «Алабуге», поскольку это предусмотрено договором об обучении. По данным расследователей, в случае нарушения условий этого документа студент вынужден будет заплатить от полутора до двух миллионов рублей.

Также колледж вынуждает учащихся принимать участие в «патриотических мероприятиях». Например, в игре в пейнтбол, в которой студенты будут расстреливать «фашистов» с символикой НАТО на флаге.

«Шахед» (Shahed 136) иранского производства Россия широко использует во вторжении в Украину.



Эти дроны наводятся по GPS/GLONASS, несут боевую часть весом около 30 килограмм и отличаются исключительной простотой конструкции и дешевизной. Украинской ПВО бороться с этими дронами трудно: они летят низко, что исключает обнаружение на большом расстоянии; в отличие от ракет, дроны не демаскируют себя при запуске, системе ПВО требуется постоянно мониторить воздушное пространство (то есть включать радар) и тем самым позволять обнаруживать себя противнику.

